Rahvastikuteadlane Tiit Tammaru: Eesti suuremates linnades on viiruse levik seni kontrolli all 

„Eestis on meil seni hästi läinud ning Tallinnas ja teistes suuremates linnades on levik kontrolli all olnud. Seda võib pidada lausa väikeseks imeks,“ leiab ta.



Kuigi riik on juba palju piiranguid sisse seadnud, siis kas näete rahvastikuteadlase perspektiivist, et neid tuleks veel lisada?

Samal teemal Tartu linn sulges avalikud spordi- ja mänguväljakud ning kogunemiskohad 24. märts 2020, 14:22 Tallinn sulgeb mängu- ja spordiväljakud 23. märts 2020, 18:11 Kindlasti on võimalik kaaluda veel selliseid meetmeid, mis aitavad riske kontrolli all hoida, kuid ei seiska samas täielikult riigi elu ja inimeste liikumist.

Praegu on jäänud kõige olulisemaks inimeste kokkupuutekohaks poed, sest toiduvarusid peab ikka täiendama. Kui praeguste teadmiste juures on nakatumisrisk vanuseti üpris sarnane, siis vanuse kasvades suureneb võimalus sattuda haiglasse.

Sellest lähtudes on võimalik süsteemselt lisameetmeid kasutada: korraldada paremini eakatele toidu kojukanne, siin saavad abiks olla riik, omavalitsus, poed ise, naabrid jne; eraldada eakatele hommikune aeg poes käimiseks või eelisjärjekorras e-poest tellimine (sh võimalus, et lapsed teevad tellimuse eakatele kojukandeks); lubada vaid väga väike hulk inimesi korraga poodi; mõelda, kuidas veel paremini toetada iseteeninduskassade kasutamist; eraldada vähesed poes olevad müüjad klientidest; leida kiiremas korras, ka Eesti oma ettevõtete abiga, müüjatele ja teistele kaupluste töötajatele kaitsevahendid; kehtestada riiulite kaubaga täitmise ajaks lõunavaheaeg jne. Neist meetmetest osaga töö ka käib.

Teine suur teemade ring hõlmab uute tehnoloogiate kasutamist jälgimaks inimeste liikumist. Aasias on riigid selles vallas olnud aktiivsemad, Euroopas pigem ettevaatlikud. Euroopa riikide ettevaatlikkus tuleneb kartustest isikuvabadusi rikkuda. See oht on reaalne ja väga tõsine. Tehnoloogiaid saab aga kasutada ka nii, et isikuvabadusi ei riivata, tehes seda rangelt inimeste endi nõusolekul.

Miks mitte kasutada praegust aega selleks, et parandada Eesti kui digiriigi kuvandit ning seda kooskõlas kõikide inimeste põhiõigustega, mitte neid kriisi varjus kõrvale heites? See võib osutuda oluliseks ka tulevikus. Kindlasti hakatakse koos kriisi vaibumisega ühelt poolt modelleerima viiruse kulgu ja teiselt poolt analüüsima, kas riigid on suutnud jääda põhiväärtuste juurde. Eesti võimalus oleks olla edulugu, kes on suutnud täita mõlemad eesmärgid, mitte valinud neist kahest ühe.

Ükskõik millise tee Eesti ka ei vali, näitab Aasia riikide kogemus igal juhul seda, et tehnoloogia abil inimeste jälgimine on väga tõhus viiruse leviku tõkestamise viis. Välja on töötatud mitmesuguseid äppe. Olgu siinkohal näiteks toodud 20. märtsil Singapuris käiku lastud äpp TraceTogether. Sellist lahendust ei saa kasutada inimese nõusolekuta, sest äpi peab inimene ise oma telefoni laadima ning saab selle sealt igal hetkel ka kustutada.



Olete välja toonud, et linnainimeste praegu n-ö maale kaugtööle siirdumine kujutab viiruse leviku seisukohast väga suurt riski. Mis on siin peamised ohud ja mida tuleks nende vähendamiseks võimalikult ruttu ette võtta?

Kriisi ajal on väga tavapärane, et inimesed hakkavad otsima pelgupaika, ning kui linnas pole vaja tööl ja koolis käimiseks enam olla, on väga loogiline, et osa neist kolib maale. Samasugune muutus toimus arenenud riikides 1970. aastatel ülemaailmse majanduskriisi ajal. Ka seekord näeme, kuidas linnadest välja valgumise muster kordub riigist riiki, olgu Prantsusmaal või Soomes; praegu liiguvad inimesed massiliselt maale Indias.