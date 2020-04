Seisukoht | Õpeta, kokka, tööta! 

Eesliinil on nii koroonaviirusega nakatunute tervise eest võitlevad arstid kui mõnes mõttes ka isolatsiooni eiravaid inimesi trahvivad (munitsipaal)politseinikud. Isegi need, kes pole ei arstid ega patrullpolitseinikud, on hakanud end eesliinil töötajateks nimetama. „Ma olen eesliinil ja mul on praegu lühike süütenöör,“ teatas näiteks üks kontoris töötav tuttav.