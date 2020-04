Seisukoht | Kas tekkimas on uus Teine Eesti?  

Ent ometi on ka need inimesed osa „meist“. Käinud samades koolides, elavad samades linnades-külades. Kas nende käitumist väljendab tõesti hirmu puudumine, või just nimelt hirmu, meeletu hirmu olemasolu, mida tunnistada ei taha?

Lihtsam on maskikandjat tögada kui aktsepteerida reaalsust, et me kõik oleme praegu suures ohus? Umbes nagu see, kes peol korraga alkoholile „ei“ ütleb, satub seltskonna pilgete ohvriks. Sest kui üks iganädalane joomakaaslane ütleb, et tema enam ei tarbi, sest tal on vist probleem, mida ütleb see ülejäänute kohta?