Juhtkiri Juhtkiri | Kust läheb hooldekodu kohatasu valupiir? ohtuleht.ee , täna, 18:21 Jaga: M

Ilmselt ei saaks paljudele leibkondadele hooldekodude kohatasu tõus tulla halvemal ajal: olgugi et sellest kuust suurenesid ka pensionid, pole viimased vaat et kunagi olnud piisavad, et pere eakamad professionaalide hoolde usaldada. Lähedaste olemasolul on vahe katnud just nemad, nende puudumisel aga omavalitsus.