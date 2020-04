KURB STATISTIKA: Hispaanias on koroonaviirus elu võtnud kümnelt tuhandelt ohvrilt 

Kõige rohkem viiruse ning sellest põhjustatud kopsuhaiguse Covid-19 ohvreid on endiselt Itaalias (13 155), kuid Hispaania on selles nukras reas kohe järgmine. Uusi koroonapatsiente lisandus Hispaanias viimase päevaga lausa 6120, kokku on riigis üle 110 000 haige. Samas leiavad mitmed väljaanded, et pandeemia uueks epitsentriks on saamas (kui juba pole) Ameerika Ühendriigid, mis on hetkeseisuga surmade poolest kolmas (5144 surmajuhtumit, kokku üle 215 000 haigestunu).

Kokku on maailmas neljapäevaõhtuse seisuga üle 964 700 koroonapatsiendi, ehk et reedel või nädalavahetusel võib oodata, et haigete arv ületab miljonit. Surnuid on 49 250. Positiivsema poole pealt on arstid üle maailma kinnitanud vähemalt 203 000 patsiendi tervenemise.