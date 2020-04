Ameerika homod ei tohi koroonaravi jaoks verd anda 

Ühendriikide toidu- ja ravimiamet (FDA) seisukoht seksuaalvähemuste suhtes on püsinud muutumatuna juba aastakümneid: geid ja biseksuaalid ei tohi annetada oma verd ega vereplasmat (seda ei tohi teha ka mehed, kes magavad teiste meestega). Kuid nüüd teatas FDA, et keeld laieneb ka koronaviirusesse nakatunud vähemustele – mis siis, et nende veres sisalduvad antikehad võiksid osutuda ravimi väljatöötamisel hindamatuteks.

„Teades, et just praegu on mu kehas veri, mis võiks aidata päästa kellegi elu, kellel on Covid-19...“ ütleb üks 28-aastane New Yorgi mees CNNile. „Ma ei näe selle taga midagi muud kui homofoobiat.“ Tema sõnul on linnas väga palju seksuaalvähemuste esindajaid, kes oleksid heal meelel nõus aitama.