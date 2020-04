KOROONAPANDEEMIA KÕRVALNÄHUD: kodusistumistega kaasneb meeletu kulupõlengute kasv! 

Kuna talu peremeest kuskilt ei leitud, palusid tema Eestimaa eri paigus elavad lähedased, et vaadataks üle ka ümbruskond. Seda enam, et pensionieas mehel polnud harjumust kodust ära minnes ust lahti jätta. „Otsiti kõrvalhoonetest, aga kes see oskas kohe maja taha vaadata. Seal ei ole õieti midagi põledagi, ainult üks riba talu ja põldude vahel,“ nendib hukkunu leinas tütar.