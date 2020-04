Siseministeerium: töö kaotanud välismaalased peavad Eestist lahkuma 

„Eelnõu puudutab Eestis töötamise eesmärgil viisaga või viisavabalt töötavaid välismaalasi, kes on pärit kolmandatest riikidest. Juhul kui neil lõpeb lühiajalise töötamise luba või kui nad jäävad muul põhjusel töötuks, tuleb neil esimesel võimalusel koduriiki naasta,“ ütles siseminister Mart Helme. Tema sõnul võib politsei- ja piirivalveamet tunnistada sellisel juhul välismaalase viisa või viisavaba viibimisaja kehtetuks ning teha välismaalasele ka ettekirjutuse Eestist

Koju saamiseks on inimestel mõistlik pöörduda oma saatkonna poole, et uurida võimalusi Eestist lahkumiseks. Näiteks Ukraina on aidanud tagasi pöörduda enam kui 200 oma kodanikul. Ühtlasi palub ministeerium senistel tööandjatel pärast töösuhete lõpetamist aidata kaasa välismaalaste koduriiki naasmisele.