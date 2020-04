Pidu nullkäibega: suletud ööklubi kehutab tasuta netipeol kuulajaid heategevusele 

Shooters on lubanud tasuta virtuaalpidusid korraldada viiele nädalavahetusel, neist esimene on juba möödas. Samas näeb Mägi, et inimesed võiksid muidu klubis kulutatava raha anda hoopis abivajajatele.

Annetusi pea poole rohkem

„Esimese virtuaalpeo annetused läksid fondile “Kingitud Elu”,“ ütleb Mägi. „Saame öelda, et meie virtuaalpeo toimumise nädalavahetusel saabus fondile 40% rohkem annetusi, kui sellele eelnenud nädalavahetusel. Seega saame öelda, et virtuaalpidulised on tublisti heategevusele kaasa aidanud. Suured tänud kõikidele annetajatele!“

Mägi sõnul soovivad nad ülekannetega klubist juhtida raskel ajal tähelepanu nendele, kes abi kõige rohkem vajavad. Pealegi on diskorid praegu kuival, nii et ka nemad tulevad hea meelega ise muusikat mängima. „Loodame, et virtuaalpidu teeb mitmes mõttes head,“ lisab Mägi.

„Järgnevalt kogume annetusi Tartu Toidupangale, kel ressursid on otsa saamas,“ räägib Mägi. „Nemad oskavad kõige paremini jõuda nende abivajajateni, kes seda hetkel kõige rohkem vajavad. Kogutud annetuste eest ostetakse üksnes toiduaineid.“

Klubi on kuival

Virtuaalpidudel astuvad üles diskorid, kes ka muidu käivad klubis muusikat mängimas. Kui kaua sellised ettevõtmised kestavad, ei julge Mägi öelda: „Esialgu oleme planeerinud virtuaalpidu teha viis järjestikust nädalavahetust, millest esimene oli 27. kuni 29. märtsini ning järgmine näeb ilmavalgust juba reedel. Hetkeolukorras on keeruline pikemaid plaane teha, eks aeg ütleb.“