Minister Tõnis Lukas tuleb kultuurivaldkonnale appi: raadiod, mängige Eesti muusikat! 

Sarnaselt paljudele muudele valdkondadele on ka kultuurivaldkonna väärtusahelad seoses koroonakriisiga lakanud toimimast. Kultuuriministeerium püüab lisaeelarve kultuuripaketi kaudu tagada kultuuriorganisatsioonide jätkusuutlikust, püüdes katta nende möödapääsmatuid kulusid ning toetada vabakutselisi loovisikuid, treenereid ja rahvakultuurikollektiivide juhte.

Lukas sõnas, et praegu ei saa veel rääkida vastu võetud otsustest, sest nüüd hakkab lisaeelarvega töötama riigikogu. Lukas tegi ka mitu üleskutset, et Eesti kultuurimaastikku toetada. „Esimene on üleskutse kõigile raadiotele – mängida Eesti autorite ja esitajate muusikat. Seda on tehtud rõõmustavalt palju, aga julgustaksin kõiki raadiojaamu, eelkõige ERR-i, mängima eriolukorra ajal Eesti autoreid.“

ERR-ile tegi Lukas ettepaneku Eesti autorite loomingut mängida 70-80% ulatuses. „Sellest saadavad autoritasud lähevad otse Eesti loojatele.“ Lisaks kutsus minister üles tellima Eesti kaupa, kunsti ja disaini.

„Kolmandaks – kui võimalik, ärge nõudke tagasi juba ostetud piletite raha. Needsamad organisatsioonid ja teatrid peavad ka praeguse olukorra üle elama, sest inimesed valmistuvad seal igapäevaselt, harjutavad, mõtlevad välja uusi plaane, et olla löögivalmis kui eriolukord lõppeb. Osa neist pakub oma kunsti ka veebi vahendusel. Oleks hea neid mitte kuivale jätta, et nad saaksid kriisist välja tulla sama heas vormis, kui nad seni on olnud.“

Lukas sõnas, et valitsus on oma meetmete paketi eesmärgiks võtnud majanduse käigushoidmise ja tema sõnul on rõõmustav, et ka kultuur ja loomemajandus on selle majandusvaate orgaaniliseks osaks. „Kui me käime kontsertidel, teatrites, muuseumides, ostame kunsti – see hoiab käigus vahendeid ja elavdab seega igapäevaselt majandust.“ Toetused, mida kultuuriministeerium plaanib rakendada, kestavad eriolukorra lõppemiseni ja sellele järgnevaks kuueks kuuks.

Lukas sõnas, et kultuuriministeerium on juba varasemalt käesoleva aasta nimetanud digikultuuri aastaks ning kuna ka tavatrükiseid tarbitakse praegu rohkem digivormis, on valitsus teinud riigikogule ettepaneku 1. maist ühtlustada käibemaksumäärasid. „Kui seni on paberraamatud ja ajakirjad olnud 9% käibemaksuga ning e-versioonid 20%, teeme ettepaneku vähendada e-versioonide käibemaksu 9%-le, et elavdada loomingu pakkumist. See puudutab raamatuid, õppevahendeid, ajalehti-ajakirju, aga ei puuduta reklaamile suunatud ja pornograafilise sisuga väljaandeid.“

Kultuuriministeerium esitas riigikogule lisaeelarve, mille kriisiabipaketti kuuluvate erinevate toetuste üldmaht on 25 miljonit eurot, nüüd teeb ministeerium ettepanekud toetusraha kasutamiseks.