Kriisi süvenedes võib valitsus NATO-lt abi paluda 

Kuigi NATO on poliitiline ja sõjaline organisatsioon, on liikmesriigid teineteist Covid-19 puhangus aidanud. Peamiselt on see tähendanud logistiliste ülesannete lahendamist, millega organisatsioon on tihti silmitsi. Õhtulehele on viidatud, et ka Eesti valitsus on mõelnud, kas ja kuidas saab NATO olla kasulik Covid-19 kriisi toimetulekul.

Covid-19 puhang on loetud nädalatega juba vajutanud pitseri riikide maksutuludele, mis kokkuvõttes vähendavad nii kaitsekulutusi kui ka panust NATO eelarvese. Majanduslikult raskematel aegadel otsitakse kohti, kust on võimalik kokku hoida.

Lilleväli ütles, et viiruse puhang plaane Eesti suunal ei muuda. „NATO liitlaste heidutus- ja kaitsehoiakus järeleandmisi ei tehta ning vabariigi valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukord ei mõjuta ega sea piiranguid liitlaste kohalolekule Eestis,“ selgitas ta. „Meie liitlase Suurbritannia juhitud pataljoni lahingugrupp koos taanlaste kompaniiga on Tapal. Alles 20. märtsil alustas teenistust uus Suurbritannia üksus. NATO õhuturbe missiooni raames valvavad Eesti õhuruumi Ämarist Poola F-16 hävitajad ning Prantsusmaa teeb ettevalmistusi mais algavaks rotatsiooniks.“

Kuidas aga elavad Eestis baseeruvad liitlased? On eriolukord ja viiruse levik toonud kaasa muudatusi sõjaväelaste igapäevaelus? Lilleväli selgitustel juhinduvad liitlased oma tegemistes Eesti kaitseväe hoiakutest ja suunistest. „Peame oluliseks kaitsta enda tegevväelaste, kaitseliitlaste, ajateenijate ning liitlaste tervist, hoides seejuures nii situatsiooniteadlikkust kui ka kriisi- ja lahinguvalmidust. Liitlastele on vajalik ja kokkulepitud toetus kaitseväe poolt tagatud, sealhulgas testimise osas, ning need põhimõtted kehtivad ka kriisi ajal.“

Välisministrite kohtumise põhiteema

Täna kohtuvad üle videosilla NATO välisministrid, et arutada Covid-19 kriisist põhjustatud olukorda ja meetmeid selle leevendamiseks. NATO jaoks on oluline, et praegune globaalne tervishoiukriis ei muutuks julgeolekukriisiks.