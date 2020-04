VIDEO | Hallitus, külm ja hais: karantiin Kõrgõzstanis ajab oksele 

„Need siin on dušid,“ viipab üks asukas pesuruumi poole. „Neid ei saa kasutada, kuna on kohutavalt külm ja räpane.“ Teine elanik räägib, et elanikud küsisid võimudelt: millal saavad nad seepi, puhastusvahendeid ja maske. Praegu pole neil isegi midagi, millega oma käsi pesta.

Parlament võttis teema üles ning osad rahvasaadikud leidsid, et karantiinisolijatel pole häda midagi. „Muidugi pole see nagu hotellis või kodus,“ lausus tervishoiuminister. „Aga seal on dušš. Seal on tualettruum.“