VÄGEV! 104-aastane sõjaveteran seljatas edukalt koroonaviiruse 

Kohaliku meedia andmeil tuvastati koroonaviirus kokku 15 Lebanoni hooldekodu asukal ning Lapschies on neist kõige vanem. Kaks nakatunuist on nüüdseks juba jõudnud hinge heita. „Väga vabalt võinuks see lõppeda ka teisiti,“ kommenteeris vanahärra raviarst. „Pole just palju viise, kuidas me oleks saanud aidata.“