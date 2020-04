ETTEVAATUST! Küberkurjategijad kasutavad eriolukorda ära 

RIA peadirektori asetäitja küberturvalisuse alal Lauri Aasmanni sõnul on näha, et kurjategijad kasutavad järjest rohkem ära globaalset eriolukorda: „Meie hinnangul võib lähiajal oodata veel hulka intsidente, mille algpunktiks on mõni COVID-19-söödaga e-kiri või rakendus, sest ka varem on mujal maailmas nähtud trendid väikese hilinemisega Eestisse jõudnud.“