Eriolukorrast kasu ka: Tartu kesklinna tänavate uuendamine läheb kiiremini 

Liikumispiirangute olukorras said ehitajad Raekoja taguse lihtsalt kinni panna ja üles kaevata, praegu käib seal juba sillutise panek. Ülikooli tänava esimest juppi tehti mullu mitmes jaos, et tagada läbipääs vähemalt jalakäijatele. Sel aastal seda muret ei ole.

Liiklus peaaegu pole

Samal teemal Eesti uudised Rohkem ruumi ratturitele: Tartu ehitab Vanemuise tänava uueks „Kui me objekti planeerisime, siis arvestasime tavaliiklusega,“ räägib Lužetski. „Aga nüüd saime objekti täielikult sulgeda ja ehitaja teeb korraga nii sõiduteed kui ka kergliiklusteed. Lepingu järgi on valmimistähtaeg augustis, aga praegu vaadates saab see valmis juulis, võib-olla isegi juunis.“

Ka Vanemuise tänava järgmise lõigu ehitamise teeb hõredaks jäänud liiklus lihtsamaks. Nii saab seal liikluse päris kerge südamega kinni panna ja ehitaja saab seal vabamalt toimetada.

„Kolmas suur ehitus, Turu ja Ropka tänava ristmik, jääb liiklusele avatuks,“ jätkab Lužetski. „Kuid sealgi on liiklust vähem ja rahulikum ehitada. Kuid objektil järgivad ehitajad kõiki neid samu põhimõtteid, mis valitsus kehtestanud, püüavad üksteisest distantsi hoida. Ettevõtjad ja ehitajad on mures, et kui keegi haigestub, siis tuleb ehitus ilmselt seisma panna.“

Ruumi jalgratastele

Sügiseks peaks Ülikooli tänav alates raekojast kuni Küüni tänavani välja nägema samasugune nagu mullu valmis tehtud jupp. Kõnniteed on laiemad ning sõidutee on kaetud graniitsillutisega. Just viimane võtabki ehitamisel kõige kauem aega, sest kivid tuleb paika laduda käsitsi.