Eesti uudised Kriisil pole mõju: Rail Balticu projekt läheb täistuuridel edasi Toimetas Marvel Riik , täna, 13:59 Jaga: M

Stiilinäide Rail Balticu trassist. Foto: Hendrikson & Ko

Peaminister Jüri Ratas ning majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütlevad kirjas keskkonnaministrile, et Rail Baltic Estonia OÜ on välja töötanud kiirendatud ajakava, et raudtee valmiks kavandatud viisil – 2026. aastal. Selle teostuseks on vaja, et ka keskkonnaministeerium tegeleks oma valitsemisala küsimustega tarmukalt.