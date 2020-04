Uuring: kriisi jätkudes lõpetavad ligemale pooled ettevõtjad tegevuse 

Kantar Emor küsis ettevõtjate käest eriolukorra mõju majandustegevusele ning uuris, millised on ettevõtjate hinnangud kriisi lahendamiseks astutud meetmetele. Uuringust ilmnes, et eriolukord on mõju avaldanud kaheksale ettevõttele kümnest. Enim on eriolukorrast tingitud liikumis- ja tegevuspiirangud kahju teinud majutus- ja toitlustusettevõtetele, kes moodustavad suure osa Eesti ettevõtlusmaastikust.