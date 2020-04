FOTOD | Tallinna jõudis 2,6 miljonit isikukaitsevahendit 

Lennukitäis isikukaitsevahendid on mõeldud Põhja-Eesti regionaalhaiglale (PERH), kes jagab need teiste haiglatega terviseameti tehtud jaotuskava alusel.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu sõnul peaks saadetis oluliselt leevendama isikukaitsevahendite nappust, millega kasvava epideemia olukorras on vastamisi enamus Eesti eesliini töötajatest. „Sellest saadetisest on Eestile loodetavasti vähemalt mõneks ajaks abi," ütles Peedu. „Terviseameti jaotuskava alusel jagatakse isikukaitsevahendid eesliini töötajatele üle Eesti.”

„Kuna Hansapostil on Hiinast kauba tarnimisega aastatepikkune kogemus, pakkusime ennast appi, kui selgus, et kaitsevahendite kriis on tõsine ja neid tuleb minna hankima otse Hiinast,“ ütles Hansaposti juht Taavi Rajur. „Turu tundmise kogemus oli abiks, aga protsessi käigus tuli tõdeda, et praegu kehtivad džungliseadused ja olukord ei muutu tundidega, vaid minutitega. Situatsioonis, kus enamik kokkuleppeid ei kehti ja ülepakkumised toimuvad piltlikult öeldes otse maskitehase väravas ja sularahas, tuleb eriti tunnustada koostööd, mis tagas, et lennuk Hiinast kaubaga üldse startis. Eesti saatkonna abi oli hindamatu väärtusega ning suurepärane sünergia tekkis koostöös Läti Vabariigi ja Lauma Fabrics ettevõttega. Üksi tegutsedes poleks olnud keegi hankimises piisavalt tugev.“