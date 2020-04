Mart Soidro | Parlamendi prisketest palkadest ja eripensionist 

18. juunil 1992. aastal, seega kaks päeva enne rahareformi võttis ülemnõukogu 66 poolthäälega (vastu oli 4, erapooletuid 2) vastu Eesti Vabariigi presidendi ja Riigikogu liikme ametipalga, pensioni ja sotsiaalsete garantiide seaduse, mis hakkas kehtima 1. juulist 1992. Selle istungi stenogramm on riigikogu koduleheküljel olemas, see on väärt lugemismaterjal kõigile poliitikahuvilistele. Kiirkorras vastu võetud seadus sai aluseks kõrgete riigiteenijate tulevasele palgasüsteemile, aga nii kummaline kui see ka ei ole, kulus kogu aur üksnes ülemnõukogu liikmete sotsiaalsete garantiide seadustamisele.

Mis seal salata, tagasihoidlikkusega need sangarid just ei hiilanud, mõni päev enne rahareformi keevitasid nad endale vanaduspensioniks kolm Eesti keskmist palka. Nii et aprillikuust alates saavad viimase ülemnõukogu ning VII ja VIII riigikogu liikmed igas kuus 2598 eurot puhtalt kätte. Üksnes IX koosseisus olnud rahvasaadikud saavad mõnevõrra vähem.

Visalt levib legend, et kui seda seadust hakati vastu võtma, küsis ülemnõukogu saadik Kaido Kama kolleegidelt: „Mehed, kas teil häbi ei ole?” Mille peale „elunäinud töökaaslased” vastanud äsja Kristuse ikka jõudnud Kamale: „Mida tead sina, poisikene, pensionitest!” Ei tihanud parasjagu Admiral Bellingshauseniga Vaiksel ookeanil seilavalt Kamalt seda kõva häälega küsida, kas lugu on üldjoontes õige. Olen kindel, et nagunii oleks ta oma toonast rolli saadikute ohjeldamisel vähendanud. Eriti nüüd, kus ta saab ka ise juba mitmendat aastat kopsakat pensioni, mille poolt ta toona ei hääletanud...

Oh ajad, oh kombed!

Sellel universumi seisukohalt vähetähtsal seigal polekski mõtet nii pikalt peatuda, kui ülemnõukogu toonane seadus poleks põhjustanud aastakümneteks ebaõiglust. Hetkel pole värskemaid andmeid käepärast, aga kolm aastat tagasi maksis riik 170 ekssaadikule eripensioni, mille suuruseks oli 75 protsenti riigikogu liikme ametipalgast. Kahekümne aasta jooksul kulus 50 miljonit eurot parlamendiliikmete vanaduspensionite maksmiseks. Ja kulub veelgi, sest viimane eripensionile õigust omav isik jõuab pensioniikka alles 2039. aastal, mil ta saab 65-aastaseks. Muide, nii vanaks peavad elama vaid IX koosseisu liikmed, varasemate koosseisude naissaadikud pääsevad pensionile 55- ja tugevama poole esindajad 60-aastaselt. Volituste lõppemise korral veelgi varem: mehed 57- ja naised 52-aastaselt, et „riik ei peaks nende isikute ümberõppele asjatuid kulutusi tegema”.

Veel üks väljavõte stenogrammist:

Vladimir Lebedev: „Asi on selles, et teksti pisut muutes on tekkinud selline olukord, et meie kaevuritest saadikud, kes oma kutseala järgi võivad jääda näiteks 47-aastaselt pensionile, saavad saadikutena seda teha alles 57-aastaselt.”