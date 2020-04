Markus Väin | Moodne tragöödia 

Kas pole see omamoodi irooniline? Ühiskond, mida süüdistatakse üha enam endasse tõmbumises ja kapseldumises, leiab end ühtäkki silmitsi kriisiga, mida tuleb lahendada nimelt endasse tõmbudes ja kapseldudes? Elaks me religioossemas riigis, julgeks seda lausa jumalikuks huumoriks nimetada. Mitte, et siin oleks midagi naerda. Tegelikult on olukord päris hull ja nimelt inimeste tõttu, kes suhtuvad asja kergemeelselt, üleolevalt. Mitte, et ka ülearu paanitsemine kuidagi parem oleks. Kahju teevad mõlemad.

Kelle probleem on viirus?

Me räägime niisiis kaht tüüpi inimestest, kelle kujunemist tänapäev väga soosima kipub ja kelle käesolev kriis muu massi hulgast ilusti välja joonistab. Esimesed neist võtavad olukorda ükskõikse, tagasihoidliku huumoriga. Peavad seda kellegi teise probleemiks. Hästi funktsioneerivas ühiskonnas on lihtne pidada endasse otseselt mittepuutuvaid asju kellegi teise – eelkõige riigi (enda või võõra) probleemiks. Niisuguse suhtumisega paistsid ja paistavad praegugi silma nii mõnedki maailma liidrid. Kõigepealt oli viirus Hiina probleem, siis Itaalia probleem, siis Hispaania, ameeriklaste jaoks lihtsalt Euroopa probleem. Keegi ei teinud eriti midagi, kuni sellest sai otseselt nende enda probleem. (Prantsusmaal „Napoli tõbi“, Inglismaal „prantsuse tõbi“, venelastel „poola“ ja poolakatel „saksa“ – mäletate ajaloolist paralleeli?)

Kodule lähemale: üpris eemaloleva ja ülbevõitu poosi võtsid ka teatavad Eesti ettevõtjad, kes leidsid, et paar päeva enne eriolukorra tõttu kaubanduskeskuste sulgemist oleks lõbus lasta hinnad poole madalamale ja korraldada poodides veidi ostumöllu. Mis sest, et käivet võiks raskel ajal ka näiteks e-poes kampaaniaid korraldades hoida. Sest viirus on lõppudelõpuks nende inimeste probleem, kes heade pakkumiste peale kohale läksid. Viirus on klienditeenindajate probleem, keda ette ei hoiatatud ning kes pidid mäsus ilma igasuguste kaitsevahenditeta tööd tegema. Viirus on riigi probleem, kes seda trianglit kõrvalt vaatas ja otseselt kätt vahele ei jõudnud panna. Ettevõtja järgis samal ajal 2 meetri ja 2 inimese reeglit ning pesi käsi. Viirus polnud tema probleem.

Samas, vaevalt pidasid viirust enda probleemiks ka need inimesed, kes allahindluste peale poodidesse tormasid. Nende jaoks oli viirus samuti riigi probleem. See oli tervishoiutöötajate probleem. Koolide probleem. Nemad ostsid lihtsalt endale uue jope ja lastele uued tossud ja läksid õhtul vanaema juurde sauna. Mille nimel katkestada igapäevast idülli, eksole?

Enda mugavustsoonis ei taha midagi muuta

Ja teisest äärmusest: inimesed, kes käivad mööda poode gaasimaskides, ostavad kuivainete riiulid tühjaks, tõmbavad endale kilekotte pähe ja kuulutavad õhtul Facebookis, et pool Saaremaad on juba nakatunud ning viirus nakkab ka lemmikloomadele. Ei tohi kritiseerida rahvakunstnikke ja tõepoolest – tavaliselt on ju lõbus nii käituda. Aga praegu pole see koht. Ega aeg.