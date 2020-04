Jüri Ratas andis riigikogule üle uue kriisieelarve 

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks riigi 2020. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu, lisaeelarvega seonduvate seaduste muutmise eelnõud ning samuti COVID-19 tõrjega seotud täiendavate seaduste muutmise eelnõu.

Peaminister Ratas andis oma kõne alguses ülevaate sellest, kui palju on parajasti tehtud koroonaviiruse teste ja kui paljud neist on positiivsed. Samuti avaldas ta kaastunnet nende inimeste lähedastele, kes kaotasid koroonaviiruse tõttu oma elu. „Kui piirangud töötavad, siis näitavad teadlaste prognoosid, et suudame seda kontrolli all hoida,“ lisas ta.

Ratase sõnul on kujunenud raskes olukorras saanud raskeid lööke mitmed Eesti majandussektorid. „Üldine tarbimise vähenemine ja tarnete ootamatu katkemine ohustab ka teisi majandussektoreid. Taastumine sõltub peamiselt sellest, kui kaua praegu määratud piirangud kestavad nii Eestis kui teistes riikides,“ sõnas Ratas ja lisas, et riigieelarve ja riigi majandus saavad korraga suuri lööke. Ratas märkis, et selle kõrval on vaja arvestada lisakulutustega sotsiaalvaldkonnas.

„Oleme teinud selge ja ühese valiku ja see on hoida meie inimeste elu ja tervist. Selle all kannatab meie majandus. Rõhutan, et see ei sõltu ainult meist. Eesti on avatud majandusega riik ja meie heaolu sõltub ka meie partnerite otsustest,“ seletas Ratas.

Ratas teatas, et tervishoiuvaldkonnale antakse järgmiseks kolmeks kuuks kriisiga toime tulemiseks üle 200 miljoni euro. Ratase sõnul soovitakse lisaeelarvega toetada rohkem kohalikke omavalitsusi, IT-valdkonda ja haridusvaldkonda.

Kaja Kallas: kriis pole aeg poliitilisteks otsusteks