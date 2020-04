VIDEO | ERIOLUKORRA UUDISED: uue eelarvega süstitakse meditsiini miljoneid ja vähendatakse aktsiise

Esimesena sai sõna Jüri Ratas. Ta toonitas, et lisaeelarve on oluline kõigile. „Me peame koos pingutama. Eriolukorra karmid reeglid löövad valusalt paljusid ettevõtteid ja riik annab oma parima, et säilitada inimestele töö ja hoida ära pankrotid,“ sõnas Ratas ja lisas, et majanduses on ees ootamas raske aeg. „Tänane kokkulepe on kindalsti suur samm, et saaksime koroonakriisist kiiresti üle ja saaksime tugevamana edasi minna,“ rääkis ta.

Kaua kriis kestab? Ratase sõnul ei saa keegi öelda, kui kaua viirus Eestis on. „On mingid indikaatorid, mis on meie jaoks olulised. Kui palju on nakatunuid, kui paljud on haiglates ja kui paljud on kaotanud koroonaviiruse tõttu elu. Kõigil on küsimus, et millal see lõpeb. Seda ei saa tõesti mitte keegi öelda. Me teeme täna kõik selleks, et viiruse levikut tõkestada ja olla valmis selleks, kui puhang peaks suurenema. Et haiglad oleks valmis, et oleks isikukaitsevahendeid. Samuti teeme kõik, et majandus saaks võimalikult vähe kahju. Minu tunnetus on, et kõik valitsuse liikemd soovivad, et see kriis saaks läbi nii kiiresti kui võimalik ja me ei saa praegu kahjuks öelda, et selle viiruse selgroog on murtud,“ rääkis ta.