INTERVJUU VÄLISMAALASTEGA | „Inimesed pole karantiini lõppedes enam need, kes nad olid varem!“ 

Itaallane Eleanora nendib, et tema kodumaal on seis väga kurb – seni on diagnoositud koroonaviirus rohkem kui 115 000 inimesel, surnud on sellesse üle 13 000 inimese. Tema sõnul muudab asja veelgi hirmsamaks see, et paljud inimesed surevad üksinduses, oma peredest eemal. "Mina olen veel õnnega koos, sest mina olen oma perega Horvaatia piiri lähedal Triestes, kus pole olukord nii hull nagu Milano ja Bergamo ümbruses. Ma lugesin, et ka Eesti pani piiri lukku ja kehtestas liikumispiirangud. Ma usun, et see on õige taktika, sest meil siin Itaalias näib see töötavat. Küll veel väga aeglaselt, aga töötab."

Eduardo, kes töötab Prantsusmaal disainerina, kurdab, et tööd enam pole. Ei tal, ega paljudel teistel prantslastel. "Kliente enam ei käi ja kõik on läbi. Olukord Prantsusmaal ei ole hea – siin on üle 59 000 diangoositud koroonahaige ja rohkem kui 5300 inimest on sellesse surnud. Haigestumine kasvab igapäevaselt umbes 17%. Me oleme sunnitud karantiinis olema vähemasti aprilli keskpaigani, aga ma olen kindel, et see aeg on pikem," räägib mees.

Eduardo Prantsusmaalt Foto: Erakogu

Võitlus nähtamatu vaenlasega

"Ükskõik, mis rahvusest me oleme – me kõik peame olema praegu tugevamad kui kunagi varem. Me ei ela sõjaajal. Pommid ei vihise ja sildu ei õhata. Akendel pole ka snaipreid. Praegune olukord on nähtamatu sõda! Ja ainuke asi, mis meie selles sõjas tegema peame, on kodus püsimine," nendib Eduardo. "Me saame olla abiks kandes pidžaamat – see on harukordne! Ka saame veeta aega kodus oma lähedastega, keda kõige rohkem armastame. Küll aga on väga keeruline aeg neil, kes töötavad haiglates. Nende nimel peamegi meie ülejäänud kodus püsima."

Eduardo meenutab hea sõnaga nelja aasta tagust aega, kui ta esimest korda Eestit külastas. "Minu perekonnal oli võimalus seda kaunist maad avastada. Me kohtusime paljude toredate ja armsate inimestega, kellega jagasime oma sõprust, kultuuri ja tulevikuvisioone. See peab ka praegu nii jääma ja jätkuma ka siis, kui kriis on läbi – koos on riigid tugevamad! Ma saadan eestimaalastele kallistusi ja loodan, et saan teie ilusat maad veel kunagi külastada!"

Mida aga kodus teha, et igavus ja masendus ei murraks? "Muusikat! Mul on Argentiinas sõber Luciano, kes on muusik ja filmimees. Tema kodumaal on ka inimesed karantiini pandud. Nii kirjutas ta laulu "Armastus karantiinis" ja palus oma sõpradel üle terve maailma osakesed sellest loost sisse laulda. Ka mina mängin seal loos ka mitmeid pille."