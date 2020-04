Politsei tegi karantiinirikkujatele hoiatusi  

Kuressaare jaoskonna juhi Rainer Antsaare sõnul suhtuvad saarlased valitsuse kehtestatud piirangutesse väga mõistvalt. „Saare- ja Muhumaa maapiirkondades pole näiteks tänavatel inimesi peaaegu üldse märgata. Seda välja arvatud kaupluste juures, kuhu saarlased siiski kogunema kipuvad, et üksteisega juttu puhuda,“ rääkis ta. „Tuletan meelde, et ka kauplustes ja selle ümbruses tuleb silmas pidada, et üksteisega hoitaks kahemeetrist vahet. Kõik need piirangud on seatud selle nimel, et saaksime koroonaviiruse leviku kontrolli alla ja jääksime terveks.“