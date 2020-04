UNGARI ISEVALITSEJA?! Viktor Orbani kõvas käes on pea piiramatu võim, Eestigi vaatab sellele viltu 

Märtsi lõpus hääletas Ungari valitsus eelnõu poolt, mis annab peaminister Viktor Orbanile pea piiramatu võimu. Peaministri enda sõnul vajab ta ulatuslikke volitusi selleks, et võidelda koroonaviiruse levikuga. Nii kodu- kui välismaised kriitikud aga suhtuvad sellesse suure murega, nende silmis on Ungari vastuoluline liider juba niigi autoritarismilembene. Nüüd sai ta dekreedivõimu, millel mingisugust ajalist limiiti pole. Sellel määramata pikkusega perioodil ei toimu valimisi ega rahvahääletusi ning peaminister võib koroonaviiruse vastu võitlemise loosungi all mööda vaadata mitmetest demokraatlikest protokollidest, mis valitsuse tegevust muidu piiraksid. Parlamendil pole voli eriolukorda lühendada, katkestada või pikendada, see õigus kuulub nüüd ainult valitsusele.