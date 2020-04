Valitsus lubab kärpeid ja aktsiisilangetusi, ühtlasi peatatakse sissemaksed teise pensionisambasse 

Majandus- ja taristuministri sõnul on ka ära otsustatud, et teise pensionisambasse sissemaksud riigi poolt peatatakse. Samas ta lisas, et kui inimene otsustab jätkata iga kuu neljaprotsendiliste sissemaksete tegemist teise pensionisambasse, kompenseerib riik tehtud kulutused hiljem.

Väga tõenäoline on ka riigi osaluse ostmine suuremates ettevõtetes. "Riigi huvi on see, et suured tööandjad töötaks edasi. Loomulikult see sekkumine saab olema ajutine, kui olukord on stabiliseerunud, siis riik näeb ette ka selle, et oma osa võõrandatakse," ütles Aas.