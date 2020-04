Riik võib tööta jäävad välismaalased edaspidi koju saata 

Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus rääkis ERR-ile, et osad plaanitud muudatustest on tarvilikud eriolukorra ajal, osad pärast seda.

"Praegu võib tööjõu tööle võtta ka välismaalase, kes on siia tulnud kas viisavabalt, näiteks Ukraina kodanikud või siis turistiviisaga või ka äriviisaga. Aga meie ettepanek on, et edaspidi kontrolliks riik välistööjõu kättesaadavust hulga paremini ja iga kord hinnatakse, kas välismaalase Eestis töötamine on põhjendatud või mitte. Seda saab teha pikaajalise viisa menetluses," sõnas Annus.