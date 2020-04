Eesti uudised Kriisiajal elektrita olek pahandab Kose inimesi Siim Randla , täna, 07:51 Jaga: M

(Foto on illustreeriv.) Foto: Reigo Teervalt

Harjumaa Kose valla elanikud on rahulolematud, et miks peab Elektrilevi päevade kaupa ja tundide viisi neilt elektri ära võtma, et teha hooldustöid ja seda koroonakriisist põhjustatud eriolukorra ajal, kui on vaja olla e- koolis ja kodukontoris.