Tiit Tiidemann | Hüvasti koolivend akadeemik Enn Tõugu 

Arutlesime ka universumist. Sa arvasid, et maailma areng võis olla evolutsiooniline küll, kuid kahtlesid, et pärilikkus ja geenid on nii keerulised, et iseeneslikult tekkida mittemillestki ei saanuks. Ehk nüüd teispoolsuses saad teada, kuidas asjad tegelikult on?