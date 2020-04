Juhtkiri | Püksirihma peavad pingutama kõik 

Kui valitsusliige teatab, et ta on suurenenud töökoormuse tõttu palgatõusu ausalt välja teeninud, siis millal võivad põhisissetuleku suurenemist oodata õpetajad ja meditsiinitöötajad, kes eriolukorra tõttu samuti palju suurema koormusega rügavad?

Palgatõusu sobimatus selles olukorras on loomulikult hästi teada riigikogu liikmeile endilegi, mistõttu on koalitsioonierakondade saadikud algatanud seaduseelnõu, mis pidanuks kõrgemate ametnike ülekuldamise ära hoidma. Häda pole vaid selles, et algatusega jäädi hiljaks, vaid et riigikogul pole õigustki istuva koosseisu palku muuta. Sellisele seisukohale on jõudnud riigikohus.

Sestap tähendab eelnõuga edasiminek – millele vastuseis seab tõsise eetilise dilemma ette opositsioonigi –, et kahvlisse satuvad õiguskantsler ja president, kes põhiseadusega ilmselt vastuolus olevat seadust kritiseerides või välja kuulutamata jättes justkui õigustaksid iseendi palgatõusu. Riigipea on seejuures juba teatanud, et annetab palgalisa kriisi maandavatele algatustele, ja sarnase üleskutsega on välja tulnud ridamisi riigikogu fraktsioonegi. Lihtsamini läks Tallinna linnavolikogul, mis sai linnajuhtide palgatõusust loobuda seadusega vastuollu minemata.