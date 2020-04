Seisukoht | Karantiin ei pea olema ebatervislik 

Minu telefonis olev spordirakendus väidab, et märts oli minu jaoks selle aasta aktiivseim kuu! Ja seda seetõttu, et olen paika pannud kindla rutiini: iga päev pikem jooks või tervisekõnd külavahe tühjadel teedel või kodu taga metsas. Ka vihma ja lumega, ei mingit looderdamist! Linnainimesed, kes õue minna ei soovi, saavad käima panna videotreeningud ning neid turvaliselt koduseinte vahel järgi teha. Nipp – hantlid saab tekitada veepudelitest!

Nüüd peaks jaguma aega ka tervislikumat sööki valmistada ning need, kel on tellitud kallis toitumiskava, saavad hakata sellest regulaarselt kinni pidama.

Üpriski rõõmustav võib ju olla see, kui kuid kestnud kodukontorist saab välja tulla peenema piha ja väiksema tagumikuga. Mitte nii, et kopamees peab karantiini lõpuks seina maha lõhkuma, et 300kilone inimene sealt kätte saada nagu USA kaalusaadetes.