MOSLEMID HÄDAS: viirus võib nurjata palverännaku Mekasse 

Moslemitele palverännaku ehk hadži eest vastutav minister Mohammed Banten andis teada, et kuningriik tunneb muret külaliste tervise pärast ning soovitab seega majutuse broneerimisega oodata.

„Saudi Araabia on täielikult valmis selleks, et võõrustada palverändureid ükskõik millistes tingimustes," tsiteerib BBC ministrit. „Kuid praegustes oludes räägime me üleilmsest pandeemiast, millest pääsemist oleme palunud Jumalalt." Ministri sõnul on riik pühendunud sellele, et kaitsta oma kodanike ning usklike tervist.

Banten lisas, et neile, kes on juba jõudnud palverännaku tarbeks omale viisad teha, tagastatakse selle peale kulunud raha.

National Observer kirjutab Kanadas elavast moslemist Muhammad Siddique`st, kes kogus raha reisi jaoks kokku viis aastat. Mees on seni kulutanud rännaku planeerimisele ligi kuus tuhat dollarit, mida tal ei õnnestuks tagasi saada. „Kui viirus levib veel rohkem, on parem kaotada see raha ja mitte minna sel aastal hadžile,“ jääb usklik saatuse ees siiski leplikuks.

Tänavu juulis ning augustis toimuvast rituaalist pidanuks võtma prognooside järgi osa ligi kaks miljonit usklikku. Hadž kuulub moslemitele kohustuslike rituaalide hulka, iga selleks füüsiliselt võimeline usklik peab võtma selle ette korra oma elus. Keskmiselt kulub ühel inimesel rännaku peale umbes 10 000 – 15 000 dollarit.