Nikolai Põdramägi | Me saame koroonast jagu 

Viimase seisuga on maailmas üle 877 000 nakatunu, enam kui 43 000 surnut ja 185 000 tervenenut. Eestis on viimastel andmetel 779 nakatunut ja 5 surnut. Samas on Eestis sel aastal gripiviirusesse surnud juba 10 inimest.

27. veebruaril kinnitas Terviseamet Eesti esimese koroonajuhtumi. Ollakse arvamusel, et Eestisse tuli koroonaviiruse suurem puhang Itaaliast Milano võrkpallimeeskonnaga. Üks koroonasse haigestunud Itaalia võrkpallur jäeti koju, aga teised meeskonnaliikmed mängisid kahel päeval Saaremaal Kuressaares täissaalile. Saaremaal fikseeriti peagi üle 50 koroonasse nakatunu ja varsti oli haigeid juba Tallinnas, Harjumaal, Võrumaal ja mujalgi. Pean oluliseks meenutada, et Itaalia keeldus võistluste läbiviimisest Milanos. Ka Kuressaare linnapea ning Terviseamet olid esialgu võistluste korraldamise vastu Kuressaares, aga hiljem muutsid nad meelt. Ka Eesti Võrkpalli Liit arutas asja. Jäägu see otsustajate südametunnistusele. Nende nimed, kes olid koroona maaletoojad Eestisse, on meediast läbi käinud.

Hiljem lisandus veel neid, kes tulid võõrsilt koroonaviirusega koju tagasi ja pidid jääma kodusesse karantiini. Aga kas nad jäid? Veel niipalju, et seesama Terviseamet ei andnud samal ajal luba 4-5 spetsialistile Itaaliast Tartusse tulekuks seadistamaks õlletehasesse aparatuuri, aga suurele võrkpallimeeskonnale luba anti!

Esialgu ei võetud haigust kuigi tõsiselt: ennegi nohus oldud ja köhitud. Rahvas on ikka öelnud – kui ravid, saad nohust lahti nädalaga, kui ei ravi, siis kulub seitse päeva. Praeguseks on selgunud, et koroona ei ole ohtlik mitte ainult vanemaealistele, nõrga immuunsusega ja raskete kaasuvate haigustega inimestele, vaid haigestuvad isegi noored, kelle hulgas on ka surmajuhtumeid.

Haigestunud eraldi haiglasse

Oleme saanud õppetunni ja kõik ei ole veel kaugeltki möödas. Saime teada, kui „ühtne“ on Euroopa Liit, millised plussid ja miinused on piirideta maailmal, vabal tööjõu liikumisel jne. EL koostöö on pandeemia küsimuse lahendamisel olnud nõrk. Selle asemel, et kohe kutsuda kurja haigusega tegelema spetsialistid ja professionaalid, hakkasid poliitikud üksteise võidu sõna võtma. Tõsi on see, et asjatundjaid virolooge ja epidemiolooge on Eestis vähe ja nende koolitaminegi lõpetati juba ammu ära.

Pooldan sellist lähenemist haigustele, mida väljendas ühel koolitusel üks Saksa professor: haigus on nagu vanakurat, teda ei tohi silitada, vaid talle tuleb täie jõuga virutada sarvede vahele! Algul oli Eestis nii agressiivsesse viirusesse suhtumine liiga leebe. Enne koroonaviiruse Eestisse jõudmist rääkis Terviseameti esindaja, et muretseda pole põhjust – meile viirus ei jõua. Liiga leebe ja liberaalne oli ka karantiin.