Stockholmis elav eestlanna: „Südames loodan, et Rootsi valitud tee on õige.“ 

Stockholmi äärelinnas elava Stina Kordemetsa sõnul on keeruline Rootsis valdavat õhkkonda kirjeldada, ent kui riigis on üldse midagi suudetud vältida, siis on see paanika. „Pigem lihtsalt hoitakse rohkem omaette ja ollakse võimalusel kodus,“ mainis Stina, kelle sõnul on siiski toidupoed nädalavahetusel rahvast täis, ent tavapärasest erinevalt käiakse üksteisest suurema ringiga mööda.