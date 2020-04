LÄBIMURRE? Uus koroonatest annab tulemuse 15 minutiga 

Bangkokis asuva Chulalongkorni ülikooli meeskond loodab, et nende leiutis aitab vähendada survet tervishoiusüsteemile – kuigi see pole mõeldud täielikult asendama seniseid katsemeetodeid. Professor Narin Hiransuthikuli, ühe kiirtesti looja kirjelduse järgi võtab õde kõigepealt patsiendilt näpust vereproovi, mis lisatakse seejärel katseribale. Viimane demonstreerib omakorda, kas veres leidub IgG ja IgM nimelisi antikehasid, mis reedaksid viiruse kohalolu organismis.

Independent kirjutab, et seni kasutusel olnud meetodid annaavad tulemuse kaks korda pikema ajaga ehk ligi poole tunniga. Hirasuthikulis sõnul sooritas tema meeskond rohkem kui sada katsetust ning test osutus täpseks 95 protsendil juhtudest.

Bangkok Postile antud intervjuus nimetas teadlane uut meetodit läbimurdeliseks – eriti kuna ta usub, et Tais on nakatunuid tegelikult neli kuni viis korda rohkem kui ametlikult teada. Eilse seisuga on Tais teada 1771 nakatumist ja 12 surmajuhtumit.