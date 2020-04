VIDEO JA FOTOD | Kaitseväe välihaigla jõudis Saaremaale 

Pärast kohalejõudmist püstitati välihaigla Kuressaare haigla territooriumile, et toetada koroonapatsientide ravi.

„Konteineritest ja telkidest koosnev välihaigla on ümber seadistatud selliselt, et oleks võimalik vastu võtta võimalikult palju erakorralist ja intensiivravi vajavaid patsiente. Praegu on välihaiglas võimalik ravida üldpalatites kuni 40 patsienti või intensiivravipalatites kuni 20 patsienti,“ ütles kaitseväe peaarst kolonelleitnant Targo Lusti. Haiglakohtade kasutamise otsustab Kuressaare haigla vastavalt vajadusele.