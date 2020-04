PIIRID KINNI: varsti enam laevaga Soome ei saa 

Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link kinnitas, et laevafirmad said 30. märtsil Soome transpordi- ja kommunikatsiooniametilt (Traficom) teate, et selle nädala jooksul kehtestatakse uus piirang, mille kohaselt ei ole laevafirmadel enam lubatud Soome suunal teostada reisijatevedu. Keeld kehtiks nii jalgsi reisijate kui ka autoga reisijate kohta. Kaubavedu ja kaubavedajate transport jätkuks ka pärast piirangu kehtestamist kõigil tänastel liinidel ja mõlemas suunas endiselt.

Link lisas, et esmase info kohaselt ei puuduta piirang kaubavedajatele lisaks teenistusse minevaid/tulevaid laevapere liikmeid, samuti vajalike hooldus- ja tarnetöödega seotud inimesi. Kuid see info on esialgne ja ei pruugi olla ammendav.