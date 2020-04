Soome valitsuse kriisimeetmed on seni osutunud edukaks

THLi tervishoiuosakonna juht Mika Salminen teatas täna toimunud pressikonverentsil, et valitsuse kehtestatud meetmed on olnud edukad. Tema sõnul levib koroonaviirus riigis kardetust aeglasemalt. „Kui valitsus poleks mingeid piiranguid seadnud, oleks võinud juhtumite arv plahvatuslikult kasvada,“ sõnas Salminen. Perekonna- ja sotsiaalteenuste minister Krista Kiuru sõnul kasvab soomlaste seas peagi testimisvõimalus. Lähiajal pidi see lausa kolmekordistuma – hetkel tehakse päevas umbes 2500 koroonaviiruse testi.

Peaminister Sanna Marini sõnul pole protsess siiski ideaalselt toiminud. Tema arvates on esinenud probleeme kommunikatsiooni ja informatsiooni levikuga ning kõik pole sujunud ka erinevate organisatsioonide, näiteks lennujaamade juhtimises. Marin teatas, et valitsuse COVID-19 töörühma laiendatakse ning peaministri kantseleisse luuakse juhtimiskeskus, et ametitevahelisi ettevalmistusi saaks kiiresti reguleerida.

28. märtsil hakkasid toimima Soome valitsuse poolt kehtestatud liikumispiirangud. Lukku pandi lõunapoolseim Uusimaa maakond, kuhu kuulub ka pealinn Helsingi. Piirangutega keelati Uusimaale sisenemine ja sealt väljumine – muidugi säilisid mõned erandid. Vähemalt 19. aprillini püsivate korralduste nõuetekohast järgimist kontrollib kohalik politsei.