TÕE HETK? Trump: koroonaviirus pole nagu gripp! 

Süngetele uudistele vaatamata üritas Trump luua positiivset fooni. Kui valitsus poleks mitte midagi ette võtnud, küündiks oodatavate surmade arv juba miljoniteni. Samas kritiseeris riigipea levinu arvamust, mille järgi pole koroona sugugi tõsisem haigus kui gripp.

„Paljud inimesed mõtlesid, et see on nagu gripp. Aga see pole gripp. See on tige.“