FOTOD | Mis sisaldub Tallinna õpilastele jagatavas toidupakis? 

Toidupakid Tallinna Karjamaa põhikoolis 1.04, Foto: Erki Pärnaku

Toidupakid sisaldavad toiduaineid kuue päeva lõunasöökide valmistamiseks. Seekord on pakis must leib, kurk, tomat, porgandid, õunad, banaanid, apelsin, makaronid, juust, lihapallid, purgisupp, piim ja keefir. Edaspidi menüü muutub, et toit oleks mitmekesisem.Toidud valitakse toitlustajate ja terviseedenduse spetsialistide koostöös.