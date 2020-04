Milliseks muudab koroonaviirus Suurbritannia riigi? 

Ja nii on ajakirjandus asunud uurima, kas erimeetmed pärast koroonaviirusega toimetulekut ikka tühistatakse. Arvas ju lord Sumption, kes alles hiljuti oli üks ülemkohtu liikmetest, et kui politsei nii räigelt, näiteks droonidega, kontrollib inimeste liikumist, siis pole politseiriik enam kaugel.

Majanduslangust kardetakse veelgi enam. Rahandusministri ohtrast finantsabist hoolimata on arvata, et väikestest ja keskmistest ettevõtetest ei toibu praegusest šokist 800 000. Kui firmad tahaksidki pangalaenu, siis pole seda niisama lihtne saada, sest paljud pangakontorid on suletud. Ja igal firmal on oma profiil, omad probleemid. Tuhanded aiandusfirmad on sunnitud tonnide viisi taimi ära viskama, sest neid müüa pole võimalik. Heategevad organisatsioonid ei saa enam annetusi. Kes neist jääb ellu?

750 000 vabatahtlikku

Tervishoiu teemal tuntakse rõõmu – ja rõõmustavat on ju praegusel ajal vähe – , et 750 000 inimest on end vabatahtlikena kirja pannud. Kes on nõus autoga viima-tooma, kes tahab helistada üksindust tundvatele inimestele, kes tahab abistada, kuidas oskab. Ka on nõustunud 20 000 hiljuti pensionile või muidu tervishoiusüsteemist lahkunud arsti ja medõde tagasi tööle tulema. Lennufirmade pardapersonal ja jalgpallimeeskondade meedikud on nõus käed külge lööma.

VABATAHTLIK: „Naeratuse brigaadi“ kuuluv vabatahtlik Tom viib Fulhamis jalgrattal abivajajatele süüa. Foto: Reutars/Scanpix

Kõige suurem probleem hetkel on tervishoiusüsteemis töötavate meedikute testimine. Umbes veerand arstidest on praegu kodukarantiinis, sest neil on viiruse-sümptomid. Kui neid saaks testida, siis saaksid negatiivse tulemusega meedikud tagasi tööle minna.