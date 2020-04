TEEKOND SURMAST TAGASI | Saaremaa velotuuri korraldaja arvas, et ta on koroonaviiruse jaoks liiga tugev 

„Minu suurim viga oli, et olin enda arvates liiga tugev,“ ütleb eluaegne spordimees Räim (52) PERHi haiglavoodist Õhtulehele. „Ma pidanuksin varem aru saama, et jama on. Kui kiirabiarst mul lõpuks kodus sõrme otsast vere hapniku sisaldust mõõtis, siis vaatas ta mulle ehmunult otsa ja küsis, kuidas ma üldse püsti jaksan seista.“