TOIDUPOED PIKAST OOTEAJAST: kullerid saavad hakkama, pudelikael tekib tellimuste kokku pakkimisel 

Üks suurim toidukaupade kullerteenuse pakkuja on Selver. Nende kommuniktsioonijuht Rivo Veski sõnul ei ole probleem kullerites. Häda tekib hoopis varajasemas faasis kus tellimusi kokku komplekteeritakse.

„Me otsime kogu aeg lahendusi, et suurema nõudlusega hakkama saada. Oleme seni suutnud kasvava tempoga kaasas käia, aga kui see on nüüd üleöö hüppeliselt kasvanud, siis peame vaatama kogu süsteemi üle, mitte ainult kullerid. Eks komplekteerimine võtab aega. Kui te panete 100eurose ostukorvi kokku, siis selle reaalseks kokku pakkimiseks ei kulu pimepoes paar minutit, vaid ikka hea pool tundi, nagu ka muidu poes kuluks,“ rääkis Veski.

Kulleritega koju või spetsiaalsetesse toidukappidesse saab kaupa tellida ka Coopist. Neilgi on kriisiajaga kasvanud järjekorrad meeletult pikaks. Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido ütles, et nad on nõudluse täitmiseks juurde palganud nii kullereid kui komplekteerijaid. „Oleme kaasanud teistest sektoritest seisma jäänud kaubikuid, mis on varustatud külmaseadmetega. eCoopis saab kaupa ette tellida kuni kuueks päevaks ning kuni tänaseni on kõik ajad kuus päeva ette broneeritud, seda nii koju kui ka toidukappi tellides,“ seletas ta.

Ka Miido sõnul tekib pudelikael komplekteerimiskeskustes. „Need on küll ehitatud arvestusega, et mahud tulevikus oluliselt kasvavad, kuid nende piirid on tänases olukorras siiski kätte jõudnud,“ tõdes ta.

Miido sõnul saavad kliendid ise kaasa aidata sellega, et tulevad toidukappidesse oma kaubale õigeaegselt järele.

Prisma kommunikatsioonijuht Ivo Rull võrdles nende praegust e-poodi kauplusega, kuhu ühel hetkel soovivad siseneda tuhanded külastajad. „Paraku pole see võimalik, aga oleme teinud kõik endast sõltuva, et hüppeliselt kasvanud nõudlusega hakkama saada,“ lisas ta.