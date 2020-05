Uus tervislik trend – eelista toidulaual ja kohvis taimset jooki! 

„Tervislik elustiil kogub üha enam populaarsust ning mõistetakse, et taimne jook on tunduvalt parem alternatiiv kui loomne piim,“ toonitab juba mõnda aega taimseid jooke eelistanud barista Jens Padar. Tema hinnangul on üsna tihti teraviljapiima valimise taga ka laktoositalumatus või eetilised põhjused.

Taimse joogi võidukäik nii kohvikus kui ka kodus

Jens Padar julgustab taimset jooki kasutama samal moel kui lehmapiima. „Lisa taimset piima hommikupudru juurde, hommikuhelbeid süües, küpsetades. Näiteks minul jääb tihti hommikusöök vahele ning joon selle asemel kohvi mandlipiimaga. Kuigi tegemist ei ole kõige tervislikuma variandiga, täidab see hästi kõhtu,“ räägib ta.

On aga kaks nüanssi, mida ta soovitab tähele panna: spetsiifilisemate toitude valmistamisel ei pruugi see sobida (näiteks kuumutades üle 60 kraadi ei käitu taimne jook nagu tavapärane piim) ja iga teraviljajooki pole võimalik vahustada. Niisiis soovitab ta kohvi kõrval vahustamiseks valida spetsiaalne taimne jook – näiteks ALPRO toodete hulgas on sellised variandid olemas (for Professionals).

Taimse joogi võidukäiku on näha nii kohvikutes kui ka poodides, kinnitab Padar. Kuigi taimse joogi hinnad on lehmapiimast kohati kuni kuus korda kallimad, suureneb toodete valik pidevalt. „Mina ei paneks seda niipidi, et taimne jook maksab palju – hoopis lehmapiim maksab liiga vähe. Samas on mul hea meel, et inimesed on tänapäeval valmis heade asjade eest enam välja käima,“ teatab ta.

Ka kohvikud ei jää selles osas kuidagi maha, sest enamasti saab kohvi kõrvale tellida taimset jooki (tavaliselt sojapiima). „Olen viimasel ajal paljudest kohvikutest kuulnud, et juba ligi 50% klientidest soovib oma kohvi sisse taimset jooki. Samas paar aastat tagasi oli see meeletult väike protsent,“ lisab Padar.

Taimsete jookide vitamiinisisaldusest ja kasutamisvõimalustest