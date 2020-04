Eesti uudised ÜLEVAADE: kust ja kui palju riik isikukaitsevahendeid hangib? Toimetas Johanna-Kadri Kuusk , täna, 12:49 Jaga: M

Foto: Martin Ahven

Riigihalduse minister Jaak Aab teatas, et 1. aprilli seisuga on kogu isikukaitsevahendite tarne küsimus koondunud rahandusministeeriumisse. Tegutsetud on kahel suunal – tehtud on suur tellimus Hiinast ja mitu väiksemat tellimust.