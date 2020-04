Marek Reinaas | Seinaga rääkimise kunst 

Koroonakriisist üle saamiseks on väga oluline muuta inimeste käitumist. Räpanäpud peavad hakkama käsi pesema, kaubanduskeskuses hängijad peavad kodus püsima, põsemusitajad aga hoiduma teineteisest kahe meetri kaugusele. Ega seda muul moel ei ole võimalik saavutada kui suhtlemise, veenmise ja kommunikatsiooni abil. Käsud ja keelud pahatihti ei toimi, mõistlik jutt aga küll. Seega on elanikkonna informeerimine ja käitumise mõjutamine valitsuse üks kõige tähtsamaid ülesandeid.

Ellu peavad jääma ka uudistevältijad

Valitsus on teinud suure hulga korrektseid ja vajalikke otsuseid. On iseküsimus, kas need olid alati õigeaegsed, aga vähemasti on need tehtud. Paraku pole empaatiavõime valitsuse tugevamaid külgi, mistõttu koroonaviiruse kriisikommunikatsioon jätab soovida. Tahtmatult tekib tunne, et kui riigis kuulutati välja eriolukord, mille puhul võetakse tarvitusele erilised meetmed, siis kommunikatsioonis jätkati vanaviisi.

Kuuldavasti on valitsuse PR-meeskonda tublisti suurendatud. PR (avalikkussuhete organiseerimine) on suurepärane turunduskommunikatsiooni vahend mainekujunduseks. Kahjuks aga üksnes sellest elankkonna informeerimiseks ja mõjutamiseks ei piisa. Sa võid iga tunni aja tagant korraldada pressikonverentse, millel erinevad tegelased loevad paberilt maha täiuslikkuseni lihvitud sõnumeid, mida omakorda loevad paberilt maha rahvusringhäälingu õhtuste uudiste diktorid, kuid sellisel moel jõuab vaid umbes poole eesti elanikkonnani. Ellu peavad aga jääma ka need, kes pressikonverentse ja AK uudiseid ei jälgi. Või ei saa isegi aru sellest lihvitud väljenditega keelest, milles on kirjutatud tekst pressikonverentsi jutupunktides.

Antud juhul on valitsuse peamine möödalask see, et kuigi PR-ile ja mainekujundusele on pööratud suurt tähelepanu, siis on ära unustatud teised kommunikatsioonimeetodid, mis oleks aidanud jõuda kõigi Eestis elavate inimesteni. Ma arvan, et kindlasti oleks tulnud kasutada ka reklaamivahendeid ja otseturundust. Kui mõni pank või telekomiettevõte loob teenuse, mis mõeldud kõikide inimeste käitumist ja elu muutma, siis üksnes pressikonverentside korraldamisest pole tolku. Appi võetakse tele- ja välireklaam, spetsiaalsed veebilahendused, teele lähevad otsepakkumisi inimeste postkastidesse ja tehakse tagasiside nii lihtsaks kui võimalik. Ja tehakse seda kõike selles keeles, mida inimene lugeda mõistab ja aru saab.

Eelmisel nädalal tormas suur hulk inimesi spordipoodi, kus toimusid allahindlused. Ilmselt said paljud lisaks soodsatele tossudele kauba peale ka koroonaviiruse. Igastahes tembeldati nad sotsiaalmeedias vastutustundetuteks idiootideks. Vabandage, aga umbes pool Eesti elanikkonnast ei loe lehti ega jälgi pidevalt teleuudiseid. Samas on nad varmad reageerima mõne meelelahutussaate vahel vilksatavale kampaaniareklaamile või bussipeatusesse paigutatud plakatile. Nende jaoks on reklaamisõnumid suurem liikuma panev jõud kui päevalehe esiuudis. Kes tegelikult idioodid on?

Samasugune reaalsuselaks saabus pildikestega Stroomi rannast, kus keeldudest ja käskudest hoolimata inimesed jalutasid ja suurtes seltskondades grillides esimest ilusat kevadilma nautisid. Suure tõenäosusega rääkisid nad omavahel vene keeles. Aga kui nende kõige usaldusväärsem meediakanal jätkab korrutamist, et koroonaviirus pole üldse ohtlik ja parimaks raviks on „hanerasvaga määrimise“ stiilis nõuanded, siis miks ei peaks kasutama sulnist kevadhetke, et mõnusas seltskonnas aega veeta. Tõepoolest, miks?