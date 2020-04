VIDEO | ERIOLUKORRA UUDISED: ööpäevaga on lisandunud 34 nakatunut, hooldekodudes algab laustestimine 

Kohal on terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht kolonelleitnant dr Ahti Varblane, sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Sten-Andreas Ehrlich, Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ja Tervise- ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse juht Katrin Reinhold.

Varblase sõnul on kõikidest seni tehtud koroonaviiruse testidest viis protsenti positiivsed.

„Oluline info on see, et alustame laustestimist hooldekodudes, kus on märke koroonaviirusest. Peab mainima, et selline lasutestimine võib tekitada müra, kus on valepositiivseid ja kui nende hulk on väga suur, siis ei jõua me neid jälgida. Laustestimisega on ka see probleem, et ühest korrast ei piisa, vaid neid peab teostama mitu korda. See on päris suur koormus,“ teatas Varblane. Ta lisas testimine on justkui luure, mis annab toimuvast pildi. „Samas peab luuret tegema planeeritult ja me ei saa seda teha uisa-päisa. Iga testimine on ressurss ja valel ajal tehtud test võib anda kindlust, mis ei ole tegelikult põhjendatud,“ seletas ta. Varblase sõnul on hooldekodude laustesimise eesmärk haiged võimalikult kiiresti tervete inimeste seast tuvastada, et nad siis eraldada.

Reinhold andis ülevaate andmete kogumisest koroonaviirusesse nakatunutelt „Väga oluline on aru saada, et testide läbiviimise suurenemise juures kasvas ka laborite hulk, kust andmed tulevad. nende kõigiga on tehtud tervise infosüsteemis oma viide, kus põhimõtteliselt reaalajas laekuvad testide tulemused. On olemas automatiseeritud lahendus, kuna mahud nii palju kasvasid. Kui alguses anti välja statistikat välja ainult terviseameti andmete põhjal, siis möödundu neljapäevast on andmed infosüsteemile põhinevad,“ seltas Reinhold.

Reinholdi sõnul sõnul on tänase seisuga kokku tehtud 14 353 testi, millest positiivsed on olnud 779 ja negatiivsed 13574. Viimase ööpäevaga on kokku tehtud 1952 testi. Juurde on tulnud 34 positiivset testitulemust.

Olukord tööturul