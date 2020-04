OTSE | ERIOLUKORRA UUDISED: juurde on tulnud 34 nakatunut, hooldekodudes algab laustestimine 

„Oluline info on see, et alustame laustestimist hooldekodudes, kus on märke koroonaviirusest. Peab mainima, et selline lasutestimine võib tekitada müra, kus on valepositiivseid ja kui nende hulk on väga suur, siis ei jõua me neid jälgida. Laustestimisega on ka see probleem, et ühest korrast ei piisa, vaid neid peab teostama mitu korda. See on päris suur koormus,“ teatas Varblane.