KAART | Apteegireformi tagajärjel lõpetas töö 25 apteeki 

Ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepa sõnul on viis aastat olnud pikk üleminekuaeg, kus apteegireformi toimumine on mitmel korral olnud suure küsimärgi all. Sisuline töö enamuse tegutsevate apteekidega on aga ära tehtud viimase pooleteise kuu jooksul. „Saan kinnitada, et seadusele vastavad apteegid jätkavad tegutsemist kõigis senistes Eesti piirkondades,“ ütles Kristin Raudsepp.