Kinnisvaratehingute arv kukkus pea veerandi, kuid hinnad püsivad 

Võrreldes 2019. aasta märtsiga tehti sel aastal korteritehinguid Eestis samuti ligi 16 protsenti vähem, kuid keskmine ruutmeetri tehinguhind kujunes aastatagusega võrreldes 8 protsenti kõrgemaks.

„Näeme, et kriisiolukord on mõjutanud järsult korteritehingute arvu, kuid hindadesse pole see veel jõudnud. Tõenäoliselt jõuavad aprillis meieni palju drastilisemad numbrid,“ kommenteeris kinnisvaraportaali City24.ee juhataja Karin Noppel-Kokerov.

Ka korterite pakkumishinnad püsisid märtsis võrreldes veebruariga samal tasemel. Kinnisvaraportaai City24.ee andmetel küsisid müüjad Tallinnas korteri ruutmeetri eest keskmiselt 2449 eurot, mis oli reaalsetest tehinguhindadest 15 protsenti kõrgem.

„Samas on korterite müügipakkumiste arv hakanud vähenema, sest paljud müüjad panevad müügi pausile ja ka kinnisvarafirmade aktiivsus on kriisi tuttu taandumas,“ ütles Noppel-Kokerov.

“Hinnad esialgu püsivad, sest turuosalised võtsid eelmisest kriisist õppust ja on rahaasjades konservatiivsemat joont hoidnud. Ka aasta esimene kvartal oli tugev ning see aitab paljudel nina veepeal hoida. Kui kriis aga jääb pikalt kestma, siis on kõik võimalik,” lisas Vahter.

“Kinnisvarasektor hingab muu majandusega samas rütmis. Need, kel hea palk või korralik rahatagavara, on praegu küllalt heal positsioonil. Sama käib ka kinnisvaraarendajate kohta – suurtel ja hästi kapitaliseeritud ettevõtetel on piisavalt vahendeid ja müügiga pole kiiret. Nõrgema finantstervisega arendajaid ohustab viirus samamoodi nagu riskirühma kuuluvaid inimesi,” ütles Vahter.